Kritik am Kurs der Bundesregierung kam am Freitag von der Deutschen Stiftung Patientenschutz. "Höhere Löhne in der Altenpflege sind wichtig und richtig. Doch allein die Pflegebedürftigen zahlen die fünf Milliarden Mehrausgaben", sagte Vorstand Eugen Brysch. Sie seien bereits am Limit. Brysch verwies auf einen steigenden Eigenanteil der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen bei den Pflegekosten. Allein in den letzten knapp drei Jahren sei er um 25 Prozent gestiegen. "Das Vorgehen der Regierungskoalition ist unverantwortlich", so der Patientenschützer.

Er forderte von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ein schnelles Konzept zur Pflegefinanzierung.