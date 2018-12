Der Beitrag zur Pflegeversicherung steigt zum Jahreswechsel um einen halben Prozentpunkt: Der Bundestag beschloss am Donnerstagabend eine Gesetzesänderung, mit der der Beitrag zur Pflegeversicherung von derzeit 2,55 Prozent um 0,5 Punkte auf 3,05 Prozent steigt. Für Kinderlose steigt der Satz auf 3,30 Prozent. Mit dem Geld sollen die bereits ausgeweiteten Leistungen in der Pflege sowie die künftigen Kosten für Verbesserungen finanziert werden. Die Anhebung soll Mehreinnahmen in Höhe von 7,6 Milliarden Euro pro Jahr bringen. Bis 2022 sollen die Beiträge dann stabil bleiben.