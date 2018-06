In Deutschland erhalten Parteien finanzielle Unterstützung vom Staat. Über die Höhe entscheidet die sogenannte "Verwurzelung in der Gesellschaft", die sich an Wählerstimmen sowie Spenden und Beiträgen misst. Gefördert wird laut Parteiengesetz aber nur, wer bei der jüngsten Bundestags- oder Europawahl mindestens 0,5 Prozent oder bei einer Landtagswahl 1,0 Prozent der Stimmen bekam. Im Jahr 2017 hatten 20 Parteien Anspruch auf staatliche Finanzierung.



Eine Partei erhält für jede ihrer ersten vier Millionen Stimmen jährlich einen Euro, für jede weitere 83 Cent. So legte der Bundestag etwa in seiner Berechnung für die CDU für das Jahr 2017 rund 31,5 Millionen Wählerstimmen in Bundestags-, Europa- und Landtagswahlen zugrunde, bei der SPD rund 27,5 Millionen Stimmen. Das entspräche bei der CDU gut 26,8 Millionen Euro, bei der SPD etwa 23,5 Millionen. Zudem bekommen Parteien vom Staat für jeden Euro, den sie aus Beiträgen oder Spenden einnehmen, einen Betrag von 45 Cent. Pro Person gilt dies jedoch nur bis zu einer Grenze von 3.300 Euro im Jahr. Für die CDU wären es laut Bundestagberechnung 2017 demnach weitere 29,6 Millionen Euro, für die SPD knapp 34 Millionen.



Es gibt es zwei festgelegte Obergrenzen: Zum einen dürfen Parteien nicht mehr staatliche Zuschüsse erhalten, als sie selbst auf anderen Wegen an Geld erwirtschaften. Zum anderen wurde für die Summe der Finanzierung aller Parteien eine absolute Obergrenze eingezogen. Diese liegt zur Zeit bei 165 Millionen Euro und soll nun kräftig angehoben werden. 2017 lag diese absolute Obergrenze bei rund 161,8 Millionen Euro. Da 2017 die Gesamtsumme für alle 20 Parteien darüber lag, wurden die Zuwendungen jeweils proportional gekürzt. Für CDU und SPD lagen die Obergrenzen damit bei jeweils weniger als 50 Millionen Euro.



Die absolute Obergrenze wird bereits jetzt jährlich angehoben. Grundlage ist ein vom Statistischen Bundesamt erstellter Parteien-Index, der die inflationsbedingt steigenden Kosten für die Parteien berücksichtigt. Zuletzt wurde die Obergrenze von 2017 auf 2018 um rund 3,5 Millionen Euro oder 2,2 Prozent angehoben. Die Erhöhung, welche Union und SPD jetzt durchsetzen wollen, ist deutlich größer: Sie beträgt 25 Millionen Euro, das bedeutet ein Plus von 15 Prozent.