Die Aufhebung der Meisterpflicht in einer Zeit hoher Arbeitslosigkeit habe dazu geführt, dass die Ausbildungszahlen in diesen 53 Berufen zum Teil dramatisch zurückgegangen seien. "Wer keinen Meisterbrief hat, bildet auch nicht aus", sagte Krautscheid. So ging die Zahl der Auszubildenden für den Beruf des Fliesen-, Platten- und Mosaiklegers im Bezirk der Handwerkskammer Koblenz seit 2003 von 69 auf 45 im vergangenen Jahr zurück, bei den Raumausstattern von 63 auf 31. Gleichzeitig habe sich die Zahl der Betriebe von Fliesenlegern aber verdreifacht.