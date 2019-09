Die Verlagerung der Akten hatten frühere DDR-Oppositionelle in einer Erklärung kritisiert. Sie befürchten einen Schlussstrich bei der Aufarbeitung der Vergangenheit. In einer Aktuellen Stunde warfen Redner von SPD, Union, FDP, Linken und Grünen der AfD vor, das Erbe der DDR-Bürgerrechtler für sich instrumentalisieren zu wollen. Die AfD hatte die Debatte unter dem Motto "Kein Einstieg in den Ausstieg" beantragt und für die Fortführung der Bundesbehörde in der jetzigen Form plädiert.