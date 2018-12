Geregelt wird in dem Gesetz auch die geplante Senkung des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung um 0,5 Prozentpunkte. 0,1 Punkte davon werden per Verordnung gesenkt, was bei Bedarf leichter wieder rückgängig gemacht werden kann. Schließlich will der Gesetzgeber die Rahmenbedingungen für den Bezug des Arbeitslosengeldes I für Arbeitnehmer mit unterbrochener Erwerbstätigkeit verbessern. Bislang muss ein Arbeitnehmer zwölf Monate Beiträge zur Arbeitslosenversicherung in einem Zeitraum von 24 Monate nachweisen, um in den Genuss dieser Leistung zu kommen. Der Rahmen wird von 24 auf 30 Monate ausgeweitet.



"Es wäre bitter nötig, die Arbeitslosenversicherung ernsthaft zu stärken", kritisierte Linken-Arbeitsmarktpolitikerin Sabine Zimmermann. Die Betreuung Erwerbsloser müsse wieder "von der Ausnahme zur Regel werden". Zudem schlage die Senkung des Arbeitslosenbeitrags bei einem Beschäftigten mit einem Bruttolohn von 2.000 Euro nur mit fünf Euro zu Buche. Auch in den Augen der Gewerkschaften geht das Gesetz nicht weit genug: "Menschen im Niedriglohnsektor, Leiharbeiter und befristet Beschäftigte sind nach wie vor nicht ausreichend davor geschützt, direkt ins Hartz-IV-System durchgereicht zu werden oder Leistungen der Arbeitslosenversicherung mit Hartz IV aufstocken zu müssen", erklärte DGB-Vorstand Annelie Buntenbach.