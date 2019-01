Redner der Opposition sprachen sich in der Bundestagsdebatte gegen eine harte Linie in der Frage aus. Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Alexander Graf Lambsdorff fragte an die Regierungsbank gerichtet, wo denn eine Mehrheit im britischen Parlament herkommen solle, "wenn dieses Abkommen nicht wieder aufgemacht wird". Der AfD-Abgeordnete Martin Hebner und der Linken-Abgeordnete Dieter Dehm warfen der EU vor, durch Kompromisslosigkeit gegenüber Großbritannien andere Staaten von einem EU-Austritt abschrecken zu wollen. "Neu verhandeln heißt die Devise", sagte Dehm.



Die Grünen-Europaexpertin Franziska Brantner zeigte sich offen für Vorschläge aus London, die etwa in Richtung eines Verbleibs der Briten in der EU-Zollunion gehen. Nicht möglich sei aber, das vorliegende Austrittsabkommen weiter aufzuschnüren, "um mehr Rechte für Briten, weniger Pflichten für Briten und weniger Rechte für europäische Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen" durchzusetzen.