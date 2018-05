Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD im Bundestag, Carsten Schneider, sieht in dem AfD-Antrag "einen Angriff auf die Grundwerte in Deutschland". Schneider sagte am Mittwoch in Berlin, die AfD habe damit eine Grenze überschritten. Die Partei greife die journalistische Freiheit an. Für die Grünen erklärte deren parlamentarische Geschäftsführerin Britta Haßelmann, allein die Tatsache, dass die AfD einen solchen Antrag in den Bundestag einbringen wolle, sage viel über ihr Verständnis von Demokratie und Rechtsstaat. "Der Bundestag zensiert keine journalistischen Beiträge", sagte Haßelmann. "In unserem Land gilt die Presse- und Meinungsfreiheit." Linken-Chefin Katja Kipping sagte der Nachrichtenagentur AFP, die AfD wolle den Bundestag "für ihre braune Hetze" gegen Yücel missbrauchen.