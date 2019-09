Das Weltklima werden Sie nicht retten, aber das soziale Klima in unserem Land weiter verschlechtern. Sahra Wagenknecht, Linke

Sowohl Grüne als auch Linke kritisierten die Maßnahmen zudem als sozial ungerecht. "Das Weltklima werden Sie nicht retten, aber das soziale Klima in unserem Land weiter verschlechtern", warf die Linken-Fraktionsvorsitzende Sahra Wagenknecht der Bundesregierung vor. Von der geplanten Entlastung über die Pendlerpauschale hätten Geringverdiener nichts, weil sie gar nicht so viele Steuern zahlten, um dies abzusetzen. Zudem gehe das Klimapaket den "wahren Klimasündern" nicht an den Kragen.