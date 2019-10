Thomas de Maiziere

Quelle: DPA

Alle gegen die AfD, die AfD gegen alle anderen: So oft ist das Muster im Bundestag zu beobachten. Zwischentöne aber gibt es auch. Von Thomas de Maizière zum Beispiel, der sich nach seinem Rückzug aus der Bundesregierung nur noch ganz selten im Bundestag zu Wort meldet. "Ich bin keine Ausnahme", sagte er jetzt nach dem Vorfall in Göttingen. So oft schon seien Bürgermeister, Ehrenamtliche, andere Abgeordnete am Sprechen gehindert worden. Dabei habe der "Kampf und die Meinungsfreiheit" nichts mit links und rechts zu tun. Auch wenn man eine Meinung nicht teile, müssten rechtsgerichtete Verlage auf der Frankfurter Buchmesse einen Stand bekommen. Oder Künstler Quader vor das Haus von AfD-Politiker Björn Höcke stellen dürfen, wenn sie es denn für Kunst hielten. Auch die Ausladung von Christian Lindner in Hamburg findet de Maizière "kleinkariert". Meinungsfreiheit habe vielmehr mit Anstand und Respekt zu tun. "Mein Wunsch ist: mehr Mäßigung und mehr Nüchternheit."