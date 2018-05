Es entsteht zunehmend ein Klima, das die Ärztinnen und Ärzte, Beratungsstellen und Schwangere verunsichert. Linke-Fraktion

Vor allem den Grünen ist der Ursprung 1933 ein Dorn im Auge. Sie wollen eine Aufhebung des Paragrafen 219a. Ihr Argument: Wenn Schwangerschaftsabbruch bis zur zwölften Woche straffrei ist, müsse es auch die Information darüber sein. Es müsse dem "Arzt auch ohne negative Folgen für ihn möglich sein, darauf hinzuweisen, dass Patientinnen seine Dienste in Anspruch nehmen können", heißt es im Gesetzentwurf. Schwangere müsste Zugang zu diesen Informationen und die freie Arztwahl möglich sein. Ähnlich sehen das die Linken. Weil Abtreibungsgegner, wie Lebensschützer und andere Initiativen, Gynäkologen zunehmend anzeigen, entstehe ein Klima, dass Ärzte, Beratungsstellen und Schwangere "verunsichert und die Schieflage im geltenden Recht aufzeigt". Die FDP dagegen will keine vollständige Streichung des Paragrafen, sondern eine Einschränkung des Verbots. Werbung solle nur noch dann unter Strafe gestellt werden, "wenn sie in grob anstößiger Weise erfolgt", heißt es in dem Gesetzentwurf.