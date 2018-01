"Wir sind nicht gewählt worden, um Dinge zu vertagen, sondern zu entscheiden." Stephan Herbarth (CDU) kümmert sich in der Unionsfraktion im Bundestag um Innenpolitik. Er spricht ruhig und ohne Drama-Tremolo in der Stimme, für seinen Satz bekommt er in der heutigen Bundestagssitzung schlappen Applaus. Der Satz zeigt das ganze Dilemma, in dem dieses Land in einer regierungslosen Zeit steckt, in der man nicht weiß: Fängt etwas Neues an oder hört eine politische Ära gerade auf? Über diese Frage lässt sich lange diskutieren, damit lösen sich aber keine Probleme. Auch nicht das Problem, ob Bürgerkriegsflüchtlinge ab März ihre Ehepartner und minderjährigen Kinder wieder nachholen dürfen oder ob der Familiennachzug wie in den vergangenen zwei Jahren ausgesetzt bleibt. Auf der Suche nach einer neuen Bundesregierung ist in allen Gesprächen darüber heftig gestritten worden. Im Bundestag tat man heute so, als ob es schon eine Regierung zwischen Union und SPD gibt, obwohl das ja noch gar nicht ausgemacht ist.