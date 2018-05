Denn bei diesen Sätzen sind sich die Mehrheit der Abgeordneten, wenn nicht sogar alle, einig und applaudieren: Israel, die einzige Demokratie im Nahen Osten, ist heute ein wirtschaftlich gefestigter Staat mit wachsender Start-up-Szene und enger Verbindung zu Deutschland. SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles betont die "Dankbarkeit, dass diese Versöhnung" nach dem Holocaust möglich gewesen ist. Ein "Glücksfall" sei diese "tiefe Freundschaft". Die systematische Ermordung von sechs Millionen Juden bleibe eine Verantwortung auch für die späteren und heutigen Generationen. "Verantwortung kennt keinen Schlussstrich", so Nahles. Dies alles bleibe, auch wenn Kritik an der aktuellen israelischen Regierung natürlich möglich sein müsse. Wie in jeder Demokratie.



Alle Parteien, von AfD bis Linke, erklären das Existenzrecht Israels für nicht verhandelbar, eine moralische Verpflichtung und Teil deutscher Staatsräson. Ohne dieses Bekenntnis kommt keine Rede an diesem Morgen aus. Die Interpretation, was daraus folgt, ist allerdings unterschiedlich. AfD-Fraktionschef Alexander Gauland forderte militärische Konsequenzen: An der Seite Israels zu kämpfen, müsse "mehr als ein bloßes Lippenbekenntnis und Rhetorik sein". Für ihn beginne die Existenzsicherung Israels "am Brandenburger Tor". Wer israelische Fahnen verbrenne, habe sein Aufenthaltsrecht verwirkt, sagte Gauland. Antisemitismus dürfe nicht "zum Kollateralschaden" der Zuwanderung werden.