Was macht man nun mit diesen ganzen Sack voller Erinnerungen? Linda Teuteberg, FDP-Generalsekretärin, fordert ein neues 1968: "Wir sollten reden!" Darüber, wie das damals war. Dabei solle Platz sei für viele Geschichten, denn "die Ostdeutschen", sagt Teuteberg, seien keine "homogene Masse", und die Täter müssten benannt werden. Für Gregor Gysi (Linke) gehört zu den Lehren für heute, endlich für gleiche Löhne und Renten zu sorgen. Für Michael Kretschmer (CDU), Ministerpräsident in Sachsen, ein Anlass an seine eigene Fraktion die "Bitte" zu formulieren, endlich die Grundrente einzuführen, von der allein in Sachsen 200.000 Menschen profitieren könnten.