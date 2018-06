Sie schaden damit dem Ansehen der Parteien insgesamt. Britta Hasselmann, Grüne

Denn dass die Koalitionsparteien das Gesetz auf die Tagesordnung des Bundestages setzen wollen, machten sie erst am Dienstagmorgen bekannt. Am Dienstagabend bekamen die Parteien die Details des Gesetzes. Heute die erste Lesung, am Montag Expertenanhörung, Ende nächster Woche zweite und dritte Lesung - fertig. Der Opposition geht das alles viel zu schnell und wittert Absicht. "Sie schaden damit dem Ansehen der Parteien insgesamt", sagt Grünen-Politikerin Hasselmann. "Ich bin sauer auf Sie." Man bemühe sich täglich um das Ansehen der demokratischen Parteien, dass die Arbeit in den Parlamenten "nicht durch den Kakao gezogen wird" - und dann das. FDP-Politiker Buschmann verwies darauf, das bislang das Parteiengesetz immer in überparteilichem Konsens geändert wurde. Damit eben nicht der Eindruck in der Öffentlichkeit entsteht, die Parteien "hauen sich die Taschen voll". Mit einer Verschiebung der zweiten und dritten Lesung des Gesetzes in den Herbst, nach einer ausführlichen Diskussion, hätte Buschmann dagegen leben können.