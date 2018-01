CDU-Spitzenkandidatin Angela Merkel versuchte die Balance zwischen: In der Vergangenheit war die Regierung super, die Herausforderungen sind groß, wir haben immer noch viel vor. Damit versucht sie nachzuholen, was sie im TV-Duell am Sonntag nur in ihrem Schlusswort unterbringen konnte: die Zukunft, das Internet, den digitalen Fortschritt. Man stehe "deutlich besser da als vor vier Jahren", sagte Merkel. Aber: "Wir wollen nicht im Technikmuseum landen." Ebenso gewaltig: Die Herausforderungen in der Außenpolitik, also Nordkorea, Türkei, das Flüchtlingsproblem und so weiter. Merkel zählte wie schon am Sonntag auf, mit welchem Staatschef sie in den vergangenen Tagen alles telefonierte. "Europa hat eine wichtige Stimme in der Welt und muss sie nutzen." Wer ihrer Meinung das am besten kann, brauchte sie nicht extra zu sagen.