Was ist, wenn Eltern noch in der frühen Schwangerschaft von einer Behinderung erfahren? Ein Bluttest sorgt für ethische Konflikte. Die Frage wird durch die Parteien kontrovers diskutiert. Der Bundestag berät am Donnerstag darüber, ob "nichtinvasive Pränataltests" von den Krankenkassen bezahlt werden sollen. Die öffentliche Orientierungsdesbatte ist für zwei Stunden angesetzt. Am Ende soll nichts beschlossen werden.