Diese Einschätzung des Instituts liegt nun beim Gemeinsamen Bundesausschuss (GBA), der letztlich darüber entscheidet, welche medizinische Leistung von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt wird. In dem Bundeszuschuss sind die Spitzenverbände der Kassen selbst, der Ärzte und die Deutsche Krankenhausgesellschaft vertreten. Im März dieses Jahres schrieb Josef Hecken, Vorsitzender des GBA, einen Brief, dass die Entscheidung im Falle der Bluttests für sein Gremium allein eigentlich zu groß sei. Denn damit seien „fundamentale ethische Grundfragen unserer Werteordnung berührt“ seien. Von daher sei eine parlamentarische Diskussion "zwingend notwendig". Zumal in absehbarer Zeit es weitere Testverfahren geben könnten, wodurch Eltern noch vor der Geburt ihres Kindes wissen können, ob es etwa an Mukoviszidose oder an der Glasknochenkrankheit leidet.