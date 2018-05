Fast 20 Minuten sprach Scholz über Europa, dann ging es um die großen Aufgaben in der Welt, die Spaltung in der Gesellschaft und die Sicherung der Zukunft als Bollwerk gegen den Populismus. Ohne Geld wird eben alles schwierig. "Solide, gerecht und zukunftsorientiert", sagte Scholz, sei die Finanzplanung der Bundesregierung bis 2022. Die Vorwürfe, die Bundesregierung investiere angesichts der vollen Kassen viel zu wenig, wies Scholz zurück. "Wir nutzen unsere Spielräume." 180 Milliarden würden bis 2022 investiert, 23 Prozent mehr als in der Legislaturperiode zuvor. So "schnell wie möglich" solle das sichtbar werden. "Beides geht: mehr Investitionen ohne neue Schulden", sagte Scholz. Der Steuerüberschuss von zehn Milliarden Euro soll für die Digitalisierung an Schulen und die steuerliche Entlastung unterer und mittlerer Einkommen ausgegeben werden.