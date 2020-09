An diesem Donnerstag stimmt nun der Bundestag über ein Gesetz der Regierung ab, das die Grundlagen für einen solchen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag legen soll. Weil das Vorhaben aber nicht unumstritten ist, steckt noch eine Alternative mit im Gesetz: die Stärkung der sogenannten Pflegekommission, die Empfehlungen zu Lohnuntergrenzen und Mindestarbeitsbedingungen ausspricht. Auf diesem Weg könnte der Mindestlohn in der Branche so ausgestaltet werden, dass neben Hilfskräften auch Fachkräfte profitieren würden. Nebenbei soll die gleiche Bezahlung in Ost und West erreicht werden.