Damals waren in Leipzig zwischen 70.000 und 100.000 Menschen auf die Straße gegangen um gewaltfrei gegen das DDR-Regime zu demonstrieren. Es war der Tag der Entscheidung. Er steht symbolisch für die Kraft und Stärke der Frauen und Männer in Ostdeutschland. Sie haben an diesem Tag ihre Angst überwunden, sind zu Tausenden auf die Straßen gegangen und haben sich selbst befreit. Mit der Anerkennung dessen, was ostdeutsche Frauen und Männer in der friedlichen Revolution und im anschließenden Transformationsprozess bis heute leisten und einbringen, so heißt es in dem offenen Brief, würde die Zivilgesellschaft im Osten Deutschlands weiter gestärkt und das würde dem ganzen Land gut tun.