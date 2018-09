Herr Innenminister, fangen Sie entweder an, Ihr Amt auszuüben oder verlassen Sie es. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt

Seehofer belasse einen Mann im Amt, von dem man nicht so genau wisse, "ob er rechts-außen beobachte oder coacht", so Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt. Sie verlangt: "Herr Innenminister, fangen Sie entweder an, Ihr Amt auszuüben oder verlassen Sie es!" Nur die AfD stellt sich offen vor den Verfassungsschutzpräsidenten: "Was seither über Herrn Maaßen ausgekübelt wird, lässt sich nur interpretieren als: Die oberste Aufgabe des Verfassungsschutzes ist die Teilnahme am Kampf gegen rechts. Das hätten Sie gern!", so Gauland zum Parlament.