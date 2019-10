Fliegen verteuern: Die Steuern auf Flugtickets sollen zum April 2020 für Flüge im Inland und in EU-Staaten um 5,65 Euro auf 13,03 Euro pro Ticket, für längere Flüge bis 6.000 Kilometer um 9,96 Euro auf 33,01 Euro steigen. Bei noch weiteren Flügen sollen 59,43 Euro fällig werden, fast 18 Euro mehr als bislang.



Bahn günstiger machen: Damit mehr Bürger die Bahn nehmen, soll die Mehrwertsteuer auf Tickets im Fernverkehr von 19 auf sieben Prozent sinken.



Pendler entlasten: Um auszugleichen, dass Sprit über einen CO2-Preis teurer wird, soll die Pendlerpauschale für lange Strecken für fünf Jahre steigen. Vom 21. Kilometer an sollen statt 30 dann 35 Cent pro Kilometer pro Arbeitstag von den zu versteuernden Einkünften abgezogen werden dürfen. Wer so wenig verdient, dass er keine Steuern zahlt, soll über eine Mobilitätspauschale das Geld auf sein Konto überwiesen bekommen.



Gebäudesanierung: Wer in seiner Eigentumswohnung oder in seinem Haus Wände, Decken oder Dach dämmt, Fenster, Türen, Lüftungen oder Heizung erneuert oder digitale Anlagen zum Energiesparen einbaut, soll ab 2020 über drei Jahre steuerlich gefördert werden. Die Immobilie muss dafür älter als zehn Jahre sein, die Fördermöglichkeit soll zunächst auch zehn Jahre bestehen. Vorgesehen ist, dass 20 Prozent der Kosten und maximal insgesamt 40.000 Euro je Haus oder Wohnung über drei Jahre verteilt von der Steuerschuld abgezogen werden können.



Windkraft: Über die Möglichkeit, mehr Grundsteuer zu verlangen, sollen Gemeinden stärker von Windkraftanlagen profitieren. Das soll helfen, die Akzeptanz für die Windräder bei Anwohnern zu erhöhen.



