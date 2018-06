Angesichts des eskalierenden Asyl-Streits zwischen den beiden Unionsparteien war die Stimmung im Bundestag dennoch angespannt. Seit die CSU damit droht, eine Zurückweisung an den Grenzen per Anordnung ihres Ministers Seehofer durchzusetzen, und Kanzlerin Merkel auf ihrer Linie beharrt, eine europäische Lösung finden zu wollen, sind die Fronten zwischen den Schwesterparteien verhärtet. Gefragt wird inzwischen vor allem, was passiert, sollte Seehofer im Alleingang handeln. Regierungssprecher Steffen Seibert verwies am Freitag in Berlin auf die Richtlinienkompetenz der Bundeskanzlerin und die Geschäftsordnung der Bundesregierung. Es sei eine "durchaus grundsätzliche Frage" berührt, sagte er. Es gehe auch um die Verantwortung für die EU. Man dürfe keinen Beitrag dazu leisten, dass die EU geschwächt werde.