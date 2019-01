Das ist schmutzig. Luise Amtsberg (Grüne)

An deren prinzipieller Ablehnung hat sich tatsächlich nichts geändert. "Wo werben Sie um unsere Zustimmung?", fragte Grünen-Abgeordnete Luise Amtsberg. "Sie haben keines unserer Argumente angenommen." So fehle weiterhin ein Schutzkonzept für die gefährdeten Gruppen. Der angebotene spezielle Rechtsschutz sei nur ein "Feigenblatt", sagte Amtsberg. "Was hilft es, eine eine besondere Schutzbedürftigkeit festzustellen", aber nicht bereit sei, die Menschen aus den beschleunigten Verfahren herauszunehmen? Es sei "schmutzig", so Amtsberg, so zu tun, als ob die Frage der sicheren Herkunftsstaaten die Probleme in der Asylpolitik lösen könnten. Die Frage der sicheren Herkunftstaaten sei keine "Schicksalsfrage". Die Bundestagsfraktion werde jedenfalls "nicht einlenken".