Digital-Staatsministerin Dorothee Bär (CSU) verteidigte das Papier vor der Abstimmung.

Quelle: dpa

Nach der Einigung auf eine Grundgesetzänderung sollen die ersten Bundes-Gelder für die Digitalisierung von Deutschlands Schulen in diesem Jahr fließen. Hiervon gehe man aus, sagte eine Sprecherin des Bundesbildungsministeriums. Der Chef der Kultusministerkonferenz, Hessens Minister Alexander Lorz (CDU), betonte: "Der Digitalpakt Schule muss jetzt ins Laufen kommen, damit die Schulen Planungssicherheit haben und wir der Digitalisierung in unseren Schulen den notwendigen Schwung verleihen können."



Auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) dringt auf schnelle Verbesserungen an den Schulen. "Wir stehen vor Ort in den Startlöchern", sagte Schwesig am Donnerstag im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Es sollten nun aber nicht "zig Tablets" für die Schüler gekauft werden. "Es geht darum, dass wir das Kabel nicht nur bis zur Schule legen, sondern in den Schulen die technischen Voraussetzungen schaffen, dass überhaupt die Geräte der Schüler genutzt werden können", sagte Schwesig. Zudem solle in die notwendigen Fortbildungen der Lehrkräfte investiert werden.