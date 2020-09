Tafel mit der Aufschrift "Die Opfer waren keine Fremden".

Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

Einen Tag nach dem zentralen Gedenkakt in Hanau für die Opfer des rassistisch motivierten Anschlags mit zehn Todesopfern diskutiert der Bundestag über Konsequenzen aus den Morden. Zum Auftakt wird sich Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble in einer kurzen Rede zu den Ereignissen äußern.



Zu der einstündigen Debatte hat sich auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier angekündigt. Steinmeier hatte gestern in Hanau die gesamte Gesellschaft dazu aufgerufen, die Demokratie zu verteidigen.