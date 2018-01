Die Abgeordneten haben einstimmig 23 Ausschüsse eingesetzt. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Nach einer dreimonatigen Übergangsphase verfügt der Bundestag wieder über Fachausschüsse. Der Bundestag beschloss einstimmig die Einsetzung von 23 ständigen Ausschüssen wie dem Haushaltsausschuss, dem Innenausschuss und dem Petitionsausschuss.



Über die jeweiligen Vorsitzenden soll aber erst in der nächsten Sitzungswoche Ende Januar entschieden werden. In den vergangenen Monaten gab es lediglich einen sogenannten Hauptausschuss, in dem alle anstehenden Entscheidungen vorbereitet wurden.