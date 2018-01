Also wird am Donnerstag die Union das Gesetz einbringen, damit der Familiennachzug ausgesetzt bleibt. Ohne die SPD, denn die muss sich am kommenden Sonntag erst noch bei einem Parteitag von ihren 600 Delegierten bestätigen lassen, dass diese Vereinbarung mit der Union in Ordnung ist. Weil sie sich im Bundestag ja aber schlecht enthalten kann, was sie eigentlich gut findet, hat sie der Union zugesagt, dass sie am Donnerstag mit dafür stimmt.