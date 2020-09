Ich entschuldige ich mich für nichts. Alexander Gauland (AfD)

Die AfD hält von all diesen Vorwürfen, wen wundert es, nichts. Was nicht nur in lautstarken Zwischenrufen aus deren Reihen zu hören war. "Solange", sagte Fraktionsvorsitzender Gauland, Mitglieder der Bundesregierung die AfD als politischen Arm des Rechtsextremismus bezeichneten, "entschuldige ich mich für nichts". Er sei zu Kritik an "meinem Freund Brandner" nicht bereit. Denn, so sagte Gauland, nicht die AfD sei für das Klima in diesem Land verantwortlich, sondern diejenigen, die seit Jahren Verantwortung trügen. Es sei ein "erwartbarer Versuch, uns eine Mitschuld zu geben". Seine Partei werde mit einer "beispiellosen Hetze" überzogen.