In einem sind sich die Abgeordneten des Bundestages unterm Strich einig: Der Brexit wird an der Freundschaft mit Großbritannien im Prinzip nichts ändern. Der Brexit selbst und das Hin und Her in Großbritannien aber, ob er nun mit oder ohne Abkommen mit der EU geschieht, ist schon eine Katastrophe. "Bis zur letzten Stunde werden wir alles daran setzen", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel, einen geordneten Brexit immer noch irgendwie hinzubekommen. Über eine "kurze Verlängerung" über das Austrittsdatum 29. März hinaus, könne man reden, sagte sie in ihrer Regierungserklärung vor dem EU-Gipfel, der ab heute in Brüssel mal wieder über den Austritt Großbritanniens aus der EU verhandeln wird. Aber: Nicht über die Europawahl hinaus und keine Nachverhandlungen.