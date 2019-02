Alles liegt auf dem Tisch, alles ist bekannt. Elisabeth Winkelmeier-Becker

Die FDP hält das ganze Gesetz ohnehin für verfassungswidrig und will deswegen im nun kommenden Verfahren Änderungen an dem Gesetzentwurf erreichen. Ob es allerdings noch dazu kommt, ist fraglich. Denn die Koalition drückt aufs Tempo: Heute erste Lesung des Gesetzes, am Montag Anhörung von Experten im Rechtsausschuss, Dienstag Beratung in den Fraktionen, nächsten Mittwoch Verabschiedung im Bundestag - ohne weitere Debatte. "Mit Affenzahn", kritisierte Linken-Abgeordnete Möhring, werde hier eine Debatte durchgepeitscht, nur damit es keine weiteren Diskussionen gebe. Das sieht man in der CDU anders: Pro und Contra seien "zig mal" ausgetauscht, sagte CDU-Abgeordnete Elisabeth Winkelmeier-Becker. "Alles liegt auf dem Tisch, alles ist bekannt."