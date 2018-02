Das wurde auch daran deutlich, dass diese Debatte eigentlich nur 60 Minuten dauern sollte. Am Ende waren es gut 100 Minuten, weil nahezu jeder Redner, egal welcher Partei, von einer Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung eines anderen Abgeordneten unterbrochen wurde. Ein völlig legales Mittel im Parlament, die der Abgeordnete am Rednerpult aber nicht zulassen muss. Die Zwischenfrage ist beliebt: Um einen Redner aus dem Konzept zu bringen, um ihn mit einem Vorwurf zu konfrontieren. Oder umso indirekt noch ein bisschen Redezeit in der Liveübertragung in Fernsehen und Internet herauszuschlagen. Oder um das anzusprechen, was zwar nicht zur Debatte passt, aber noch unbedingt gesagt werden muss. Vor allem die AfD nutzt Zwischenfragen gerne.