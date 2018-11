Auch gegen Kritik am Teilhabechancen-Gesetz, das ebenfalls heute verabschiedet werden soll, wehrte sich der Arbeitsminister im ZDF-Morgenmagazin. In der Vergangenheit seien Maßnahmen eher kurzfristig angelegt gewesen, das sei beim Teilhabechancen-Gesetz anders. "Wir haben eine gute Lage am Arbeitsmarkt, aber wir haben einen verfestigten Sockel von Langzeitarbeitslosigkeit. Mit dem Gesetz, was wir heute machen, geben wir Menschen langfristige Perspektiven, die ganz lange draußen sind." Das geschehe auf Basis von Tariflöhnen, nicht auf Scheinbeschäftigung, nicht auf künstlich geschaffener Arbeit.