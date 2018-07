Auch die Ausbildungsmission der Bundeswehr für die kurdischen Peschmerga im Norden Iraks war im Parlament umstritten. Deutschland unterstützt die Peschmerga im Kampf gegen den IS mit Waffen und Ausbildern. Die Ausbildungsmission wurde aber nach dem kurdischen Unabhängigkeitsreferendum unterbrochen. Die Grünen und die Linksfraktion kritisierten, dass nicht kontrollierbar sei, was mit den Waffen geschehe, die an die Kämpfer geliefert worden seien. Am Mittwoch will das Parlament noch über die Verlängerung der deutschen Beteiligung an den UN-Missionen in Darfur und im Südsudan entscheiden.