Das neue Gesetz sieht eine Überprüfung der Waffen in privatem Besitz vor. Damit gehe ein exorbitanter Verwaltungsaufwand für den Verfassungsschutz einher, befürchtet Winkelsdorf. Aktuell befänden sich rund 5,7 Millionen legale Schuss- und Feuerwaffen in privatem Besitz. "Eine Überprüfung dieser Waffen bindet Personal, das dringend für den Kampf gegen Rechtsextremismus gebraucht wird und bezweckt damit letztlich das Gegenteil", so der Waffenexperte. "Man hat das Thema insgesamt zu lange schleifen lassen und will jetzt einen untauglichen Entwurf verabschieden, um Strafzahlungen der EU zu vermeiden, die ab Januar drohen würden", mutmaßt er.