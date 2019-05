Die BDS-Bewegung wirft komplexe Fragen auf mit ihrer massiven Kritik am Staat Israel. Darf man zum Boykott israelischer Waren aufrufen - in einem Land, in dem die Nazis plakatierten "Kauft nicht bei Juden?". Das Votum im Bundestag fiel klar aus: Nein. Die Abgeordneten fordern die Bundesregierung auf, "keine Organisationen finanziell zu fördern, die das Existenzrecht Israels in Frage stellen" und "keine Projekte finanziell zu fördern, die zum Boykott Israels aufrufen oder die die BDS-Bewegung aktiv unterstützen". Fragen und Antworten zur BDS: