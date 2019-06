Denn seit Monaten dümpelten die Gesetzesvorhaben vor sich hin. Bis - nach den schlechten Wahlergebnissen in Bremen und bei der Europawahl und dem Rücktritt von SPD-Chefin Nahles - plötzlich alles ganz schnell ging. Am Montag fanden die Anhörungen in den Ausschüssen statt, 58 Änderungsanträge wurden eingearbeitet für die Verabschiedung am Freitag im Bundestag. Linke und Grünen hatten wegen dieser Eile versucht, die Entscheidung über die sieben Gesetz wieder von der Tagesordnung zu nehmen. Zu schnell, nicht seriös beraten, so ihre Argumente. "Eine Farce", sagte Britta Haßelmann (Grüne). Zu wenig Arbeitswille warf Andrea Lindholz (CSU) der Opposition vor und keilte zurück: "Was haben Sie für ein parlamentarisches Verständnis, wenn Ihre Arbeitszeit um 13 Uhr zu Ende ist!"