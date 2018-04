"Das zeigt, dass Facebook nichts verstanden hat und offenbar auch gar kein Interesse an Aufklärung hat", sagt Thomas Jarzombek (CDU), Mitglied des Digitalausschusses zu heute.de. Jarzombek empört sich, will sich empören, muss sich empören - etwas anderes bleibt ihm nicht übrig. An der unbeantworteten Frage, wen Facebook eigentlich in den Ausschuss schickt, zeigt sich die Machtlosigkeit der deutschen Politik im Umgang mit dem sozialen Netzwerk symbolhaft. Anfang der Woche sollen einzelne Abgeordnete nach ZDF-Informationen noch nach Handynummern möglicher Facebook-Ansprechpartner gefragt haben. Wen ruft man eigentlich an, wenn man Facebook vorladen will ...? Facebook schickt nun den Public-Policy-Manager Semjon Rens in den Ausschuss. Der 31-Jährige ist für die Kontakte zur Berliner Politik zuständig.