Baustelle des Anbaus am Marie-Elisabeth-Lüders-Haus. Archivbild

Quelle: Florian Schuh/dpa

Die Arbeiten an dem neuen Erweiterungsbau für den Bundestag in Berlin kommen voran. Wie das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung mitteilte, wurden die Arbeiten an der Bodenplatte im Untergeschoss des Baus erfolgreich abgeschlossen. Es handelt sich dabei um eine Erweiterung des sogenannten Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses.



Die veranschlagten Kosten waren im vergangenen Jahr von ursprünglich 190 Millionen auf 247 Millionen Euro gestiegen. Die Fertigstellung ist weiterhin für das dritte Quartal 2021 vorgesehen.