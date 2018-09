Ein Syrien-Einsatz wäre laut Gutachten rechtswidrig. Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Eine Beteiligung der Bundeswehr an einem militärischen Vergeltungsschlag in Syrien würde nach einem Bundestags-Gutachten gegen Völkerrecht und Grundgesetz verstoßen. "Im Ergebnis wäre eine etwaige Beteiligung der Bundeswehr an einer Repressalie der Alliierten in Syrien in Form von "Vergeltungsschlägen" gegen Giftgas-Fazilitäten völkerrechts- und verfassungswidrig", heißt es.



Am Montag war bekannt geworden, dass das Verteidigungsministerium einen solchen möglichen Einsatz prüft.