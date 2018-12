Ein Gutachten sieht die Türkei als Besatzungsmacht in Syrien.

Quelle: -/XinHua/dpa

Die Türkei ist nach einem wissenschaftlichen Gutachten des Bundestages Besatzungsmacht in Syrien. Die türkische Militärpräsenz erfülle "in der nordsyrischen Region Afrin sowie in der Region um Asas, al-Bab und Dscharablus im Norden Syriens völkerrechtlich alle Kriterien einer militärischen Besatzung", heißt es.



Türkische Truppen waren im Januar in Nordsyrien einmarschiert, um dort die kurdische Miliz YPG zu bekämpfen. Die Regierung in Ankara beruft sich auf ihr Selbstverteidigungsrecht.