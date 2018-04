Weil sie Kippa trugen, wurden zwei Männer in Berlin attackiert. Quelle: Fredrik von Erichsen/dpa

Bundestags-Vizepräsident Thomas Oppermann hat die jüngste Attacke auf zwei Kippa tragende junge Männer in Berlin scharf verurteilt. "Das Judentum gehört zu Deutschland. Wer das nicht akzeptiert, hat hier nichts verloren", sagte der SPD-Politiker der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Es muss klar sein: Für Antisemitismus gibt es keinen Platz in Deutschland."



Ein junger Israeli und sein deutscher Freund waren am Dienstag in Prenzlauer Berg von drei Männern beschimpft und angegriffen worden.