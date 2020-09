Ein leeres Klassenzimmer. Symbolbild

Quelle: Alvaro Barrientos/AP/dpa

Drei fraktionslose Bundestagsabgeordnete haben vorgeschlagen, wegen der Verbreitung des Coronavirus alle Schulkinder bundesweit für zwei Wochen in die Ferien zu schicken. Auf die ersten positiv getesteten Kinder zu warten, um dann nur punktuell Schulen zu schließen, sei "mindestens leichtfertig" und werde der aktuellen Situation in keiner Weise gerecht.



Das erklärten die Ex-AfD-Politiker Frauke Petry, Uwe Kamann und Mario Mieruch. Schulen seien Orte, an denen sich Krankheiten rasch verbreiteten.