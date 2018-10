Bis 2012 konnte Trisomie am ungeborenen Kind nur durch eine Fruchtwasseruntersuchung oder Biopsie der Plazenta diagnostiziert werden. Da dabei das Risiko einer Fehlgeburt bestand, wurde die Untersuchung nur bei Risikoschwangerschaften angeboten. Also bei Frauen, die zum Beispiel älter als 35 sind oder schon ein Kind mit Trisomie hatten.



Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) hat nun untersucht, ob der Bluttest verlässlich die Fruchtwasseruntersuchung ersetzen könnte, um Fehlgeburten zu vermeiden. Im August 2016 hatte der Gemeinsame Bundesausschuss die Untersuchung in Auftrag gegeben. Im Juni legte das Institut seinen Abschlussbericht vor. Es kommt zu dem Schluss: Der Bluttest kann Trisomie 21 "mit über 99 Prozent" ähnlich zuverlässig voraussagen wie durch Biopsie und Fruchtwasseruntersuchung. Ein Teil der Fehlgeburten, die durch die invasive Methode ausgelöst werden, ließe sich vermutlich vermeiden.



Bei den seltenen Trisomie 13 und 18 lässt sich die Vergleichbarkeit der Verfahren nach Angaben des Instituts "nicht robust schätzen". Allerdings schränkt das Institut ein: Da die Zahl der Frauen, die auf den Test verzichten, nicht bekannt ist, weiß man auch nicht, wie sich ein Test auf Kassenleistung auswirken würde.



Allerdings gibt es auch Kritik an den Tests: Die Lebenshilfe bezweifelt, dass die Menge der Tests ausreichen als Grundlage für die Entscheidung ist. Die Gutachterin der Lebenshilfe, Jeanne-Nicklas Faust, geht anders als andere Experten davon aus, dass jede dritte Bluttest-Diagnose "falschpositiv" ist. "Wenn Sie bei drei Kindern, die dann möglicherweise die Entscheidung zum Abort aussuchen, eines darunter haben, was gar keine Trisomie hat, das ist tatsächlich schwierig", so Faust in der Anhörung des IQWIG.