AfD-Zwischenruf sorgt für Fassungslosigkeit. Archivbild

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Ein Zwischenruf aus der AfD-Fraktion hat in der Bundestagsdebatte über Gleichberechtigung bei Wahlen für Fassungslosigkeit gesorgt. Die Grünen-Abgeordnete Britta Haßelmann wies darauf hin, dass die AfD besonders wenige Frauen in den Landesparlamenten habe. "Natürliche Auslese", kommentierte jemand aus der AfD-Fraktion.



Bundestags-Vizepräsidentin Claudia Roth kündigte an, den Zwischenruf im Ältestenrat anzusprechen. Staatsministerin Dorothee Bär zeigte sich "fassungslos" über den Vorfall.