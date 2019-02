So dürfen Ärzte und Kliniken über die Tatsache informieren, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Für weitergehende Informationen müssen sie allerdings auf Behörden, Beratungsstellen und Ärztekammern verweisen. Der Bundestag stimmt aber noch nicht über die geplante Neuregelung ab. Im Anschluss an die erste Lesung wird der Gesetzentwurf an die zuständigen Ausschüsse verwiesen, wo die Fachpolitiker über eventuelle Änderungen beraten.