Höhn: Ich bin leider sehr skeptisch, was Instex betrifft. Als Parlamentarier muss ich da eine deutliche Kritik an die Bundesregierung und die Europäische Union richten. Das dauert alles viel zu lange und es droht, am Ende zu wenig herauszukommen, damit eine Kompensation ansatzweise gelingen kann. Es ist etwas ernüchternd zu sehen, wie wenig die Wirtschaftsmacht EU zu Wege bringt, wenn sich die USA querstellen. Aber wir haben den Iranern auch gesagt, sie müssen realistische Erwartungen haben. Deutschland und die EU werden nicht in der Lage sein, alles aufzufangen.