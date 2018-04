Auch für Wolfgang Schäuble ist der Islam ein Teil Deutschlands. Quelle: Christophe Gateau/dpa

In der Debatte über eine Integration muslimischer Migranten hierzulande hat sich Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) klar positioniert: "Alle müssen sich damit auseinandersetzen, dass der Islam ein Teil unseres Landes geworden ist", sagte er der Funke Mediengruppe.



Er ermahnte die Muslime, dass sie in einem Land leben, das nicht von muslimischen Traditionen geprägt ist. Der Rest der Bevölkerung müsse akzeptieren, "dass es in Deutschland einen wachsenden Anteil von Muslimen gibt."