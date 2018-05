Die Diskussion um Albrecht Glaser hält an. Quelle: Paul Zinken/dpa

Die AfD will ihren dreimal durchgefallenen Kandidaten für das Amt des Bundestagsvizepräsidenten abermals zur Abstimmung stellen. "Natürlich werden wir ihn weiter aufstellen", sagte Parteichef Alexander Gauland im ZDF-"Morgenmagazin".



"Ich wüsste auch keine Alternative. Denn das, was er über den muslimischen Glauben gesagt hat, ist das, was wir alle denken." Die anderen Fraktionen lehnen Albrecht Glaser ab, weil er aus ihrer Sicht das Grundrecht auf Religionsfreiheit infrage stellt.